Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: Adaletli ve temiz bir lig istiyoruz - Son Dakika

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: Adaletli ve temiz bir lig istiyoruz

12.03.2021 14:03
Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: Adaletli ve temiz bir lig istiyoruz, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, hakemlere isyan etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, hakemlere isyan etti. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Diyarbekirspor'un üç haftadır karşılaşmaların son dakikalarında puan ya da puanlar aldığına dikkat çeken Aktaş, hakemlerden yana dert yandı. Ligde kritik haftalara girdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Diyarbekirspor üst üste Nevşehir Belediyespor ve Kızılcabölükspor maçlarında son dakika golüyle 1-0 kazanıyor. Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasına baktığınızda da 85'inci dakikaya 3-1 mağlup ve bir kişi eksik girdiler. Yine aynı senaryo ile 1 puanı aldılar. Şans deseniz bir hafta, iki hafta olur. Üç hafta art arda oluyorsa bunda bir iş var demektir" şeklinde konuştu.

Hakemlerin Bucaspor 1928 maçına gelirken önyargılı bir şekilde davrandıklarını söyleyen Aktaş, "Diyarbekirspor maçlarındaki hakemlere ve kararlara bakın. Bir de bizim maçlarımızdaki hakemlere ve tutumlarına bakın. Daha karşılaşma başlamadan önce maçın temsilcisinden, gözlemcisinden, tribünden başlıyorlar agresif tavırlarına. Bizi bu mücadeleden yıldırmaya çalışsalar da hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve şampiyon biz olacağız" dedi. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği sürece girdiklerini dile getiren Aktaş, eşitlik istediklerini kaydetti.

"HAKEMLER İNCELENSİN"

Aktaş, "Bucaspor 1928 olarak tek bir dileğimiz var, o da eşit şartlarda yarışı sürdürmek. Çünkü emek var, alın teri var. Bunu hiçe sayarak bir takımı kayırmak adaletsizliktir. Özellikle TFF ve MHK, dün oynanan ve şampiyonluğu hedefleyen ilk dört sıradaki takımların maçlarının hakemlerini incelesin. Diyarbekispor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Nevşehir Belediyespor karşılaşmalarının hakemlerinin Kocaeli bölgesinden olması tesadüf mü, yoksa başka faktörler mi var işin içinde? Biz bu olayın takipçisi olacağız. Sahada kazandığımızı, masa başında kaybetmeye hiç niyetimiz yok. Bizim ve Diyarbekirspor'un kalan tüm maçlarının Misli.com'da canlı yayınlanmasını istiyoruz. Böylelikle oynanan tiyatronun bir nebzede olsa önüne geçilir" ifadelerini kullandı.


Cihan Aktaş, Bucaspor, Nevşehir, İsyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: Adaletli ve temiz bir lig istiyoruz - Son Dakika Spor


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