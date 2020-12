Bucaspor 1928-Çankaya Futbol Kulübü: 1-1

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Hakan Dursun (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Yalçın Eycan (x), Gökhan (xxx), Ufuk (xx), Ahmet (xx), Osman (xxx) (Dk. 86 Emre), Yusuf Can (x) (Dk. 68 Burak Can xx), Berke (x) (Dk. 78 Sabahattin xx), Cuma (xx) (Dk. 78 Burak Sürmeli x), Oğuz (xx), Tunç Murat (x)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Beycan (xx) - Miraç Can (xx), Mücahit (x), Kerem Ali (xxx), Deniz (xx), Yasin (x), Murat Batuhan (xxx), Hüseyin Mert (xxx) (Dk. 83 Metehan), Ahmet Hakan (x) (Dk. 64 Yağızcan xx), Furkan (xxx), Doğukan (x) (Dk. 71 Furkan x)GOLLER: Dk. 19 Gökhan ( Bucaspor 1928) - Dk. 8 Furkan ( Çankaya FK)SARI KARTLAR: Osman (Bucaspor 1928) - Doğukan, Yasin, Miraç, Kerem (Çankaya FK)Misli.com 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle berabere kaldı: 1-1. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 8'inci dakikada Furkan'la bulduğu gole sarı-lacivertliler 19'uncu dakikada Gökhan'la karşılık verdi. Bu sezon evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren, üst üste 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Bucaspor bu skorla 26 puana ulaştı. İzmir temsilcisi evinde Ofspor 'la yenişemeyen lider Diyerbekirspor'u 3 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü.