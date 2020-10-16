Bucaspor 1928'de 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16.10.2020 19:11
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarın saat 19.00'da başlayacak maçta evinde Manisaspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de koronavirüs şoku yaşandı.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarın saat 19.00'da başlayacak maçta evinde Manisaspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de koronavirüs şoku yaşandı. İzmir ekibinde 2 futbolcu ve idari kadrodan 1 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan iki kişinin ve idari kadrodan bir kişinin dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan kişiler ev izolasyonuna alınmış ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili bir gelişme oldukça bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
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