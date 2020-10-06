Bucaspor 1928'de 2 içeri 1 dışarı
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ofspor, Diyarbekirspor ve Belediye Derincespor galibiyetleriyle sezona müthiş bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, transferin son gününde 2 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, 1 oyuncusuyla ise vedalaştı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ofspor, Diyarbekirspor ve Belediye Derincespor galibiyetleriyle sezona müthiş bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, transferin son gününde 2 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, 1 oyuncusuyla ise vedalaştı. İzmir ekibi son olarak Sakaryaspor forması giyen orta saha Burak Can Kunt ile geçen sezon 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük'le Play-Off şampiyonluğu yaşayan golcü Ahmet Aras'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Genç'le ise yollarını ayırdı. Hüseyin, Çankaya FK'ya transfer oldu.
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