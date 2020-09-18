Bucaspor 1928'de Cuma geri döndü

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de geçen sezon Turgutluspor'a kiralanan, yeni sezon öncesi birçok talibi olan orta saha oyuncusu Cuma Menize takıma döndü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Turgutluspor'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan oyuncumuz Cuma Menize yeni sezonda kadromuzda yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Bucaspor'da 15 maça çıktı. Devre arasında Turgutluspor'a giden Cuma, 6 maçta oynayıp kırmızı-siyahlılarla 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

- İzmir