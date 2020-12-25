Bucaspor 1928'de hedef şampiyonluk serisi - Son Dakika

Bucaspor 1928'de hedef şampiyonluk serisi

25.12.2020 12:09
Bucaspor 1928'de hedef şampiyonluk serisi, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 2020-2021 sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Buca spor 1928, 2020-2021 sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Devrenin son haftasında Antalya Kemerspor'a konuk olan sarı-lacivertliler rakibini 4-0 yenerken, Diyarbekirspor'un evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-2 mağlup olmasıyla zirvenin sahibi oldu. Geçen sezon Play-Off'larda elenip 2'nci Lig şansını kaçıran İzmir ekibi özellikle Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun göreve getirilmesiyle şaha kalktı. Bucaspor 1928, Balcıoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken, 1 kez sahadan berabere ayrıldı, 1 defa da yenildi. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Türkiye'nin en genç takımlarından biri olduklarını ve şampiyonluğa ilerlediklerini söyledi.

Kadrodaki oyuncuların yüzde 50'sinden fazlasının akademi ve spor okullarından geldiğini anlatan Aktaş, "Bizim en büyük dezavantajımız; suni çim maçlarında zorluk çekiyorduk, onu üzerimizden attık. Genç takımlar düşme potasındayken biz zirvedeyiz. Böyle baktığımızda bu ligi ve bir sonraki ligleri aşacağız. Gençlerimizle Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bu başlangıcı yaptık ve ilk adımı atacağız" dedi. Bu sezon direkt 2'nci Ligi hedeflediklerini belirten Cihan Aktaş, "Play-Off düşüncemiz yok, sezonu lider bitirp şampiyon olmak istiyoruz. Bucaspor 1928 yıllar sonra şampiyonluk serileri yakalayacak bir oluşumun içinde. Biz şampiyonluk serisinin peşindeyiz. Devre arasında takımı bozmadan küçük dokunuşlar yapacağız. Hocamızdan ve ekibinden çok memnunuz, umarım uzun soluklu birlikte ilerleriz" yorumunu yaptı.


Play Off, Bucaspor, Antalya, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de hedef şampiyonluk serisi - Son Dakika Spor


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