Bucaspor 1928'de iki aday

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Isparta 32 Spor beraberliği ile başlayan ve ilk hafta sonunda flaş bir kararla teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928, adaylarını belirlemeye başladı. Vakit kaybetmeden arayışa geçen sarı-lacivertlilerin listesinde Hakan Çobanoğlu ve Bülent Yenihayat'ın olduğu iddia edildi.

Yönetimin birkaç alternatif isim üzerinde de durduğu ve hafta sonuna kadar yeni çalıştırıcısını belirleyeceği öğrenildi. Ankaragücü'nde antrenörlük kariyerine başlayan Çobanoğlu, Yalovaspor, Altınova Belediyespor, Anadolu Bağcılarspor, Halide Edip Adıvarspor ve Beykozspor'da çalıştı. Yenihayat ise Bayrampaşa ve Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı.