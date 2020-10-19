Bucaspor 1928'de liderlik sevinci - Son Dakika

Bucaspor 1928'de liderlik sevinci

19.10.2020 13:30
Bucaspor 1928'de liderlik sevinci, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen Bucaspor 1928, 5'inci haftayı lider tamamladı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen Bucaspor 1928, 5'inci haftayı lider tamamladı.

Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor ve Çankaya Futbol Kulübü ile 12 puanı bulunan sarı-lacivertliler artı 8 averajla koltuğa oturdu. Geçen hafta Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Nadir Arıkan, zirve yarışının çok çekişmeli geçeceğini söyledi. Arıkan, "Biz en iyi mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz sezonu zirvede tamamlamak" dedi. İzmir temsilcisi bu hafta Payasspor deplasmanına çıkacak.


- İzmir

Manisaspor, Bucaspor, Çankaya, Fatsa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de liderlik sevinci - Son Dakika Spor

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