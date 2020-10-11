Bucaspor 1928'de seri bitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 3 haftada 9 puan toplayan Bucaspor 1928'de seri sona erdi. Alınan galibiyetlerin ardından hafta içinde sürpriz bir şekilde teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran sarı-lacivertliler İstanbul'da oynadığı Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasını 1-0 kaybederek ilk yenilgisini tattı. İzmir ekibini Doğantez'in yokluğunda sahaya yardımcı antrenörü Serkan Baziya çıkardı. Yönetimin ise hafta içinde yeni teknik direktörü takımın başına getireceği ifade edildi.