Bucaspor 1928'de tatsız prova

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, burada oynadığı ikinci özel maçında Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk hazırlık karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, Şanlıurfaspor maçında Özgürcan'ın 2 golüne engel olamadı.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu alınan sonuçların önemli olmadığını ifade ederek, "Kamp döneminde önemli olan eksiklerimizi görmek ve giderebilmek. Sezonun başlamasına kısa bir zaman kaldı. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüp en kısa zamanda hazır hale geleceğiz" dedi.