Bucaspor 1928'den depremzedelere destek
04.11.2020 11:14
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 30 Ekim Cuma günü İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara sahip çıktı.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 30 Ekim Cuma günü İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara sahip çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bucaspor Tesisleri'nin kapılarını depremzede aileler için açıyoruz. Tesislerimizin ek binasında depremde konutları yıkılmış ya da evleri girilmez durumda olan depremzede ailelerini ağırlamak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Önceliğimiz çocuklu aileler olmak üzere kapılarımız tüm depremzede vatandaşlarımıza açıktır" ifadeleri kullanıldı.
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