Bucaspor 1928'den dev adım

MİSLİ.com 3'üncü Lig çeyrek final rövanş müsabakasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor'u evinde 2-0 yenip eleyen Bucaspor 1928'de yarı final mutluluğu yaşanıyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la eşleşen sarı-lacivertliler ilk maçta rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek, rövanş ise 19 Mayıs'ta Yeni Buca Stadı'nda oynanacak. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, zorlu bir eşleşmeyi geride bıraktıklarını söyledi.

Arnavutköy Belediyespor'la oynanan her iki maçta da oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Balcıoğlu, "Hedefimize ulaşmamız için 3 karşılaşmamız daha kaldı. Öncelikle Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakalarını kazasız atlatmalıyız. Ben takımıma inanıyorum. Play-Off'larda istediğimiz sonuçları alıp hak ettiğimiz yerde olacağız" dedi. Bucaspor 1928 normal sezonda rakibiyle deplasmanda ve evinde oynadığı iki maçı da 1-0 kazandı.