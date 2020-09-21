Bucaspor 1928'den güzel başlangıç

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Ofspor'u 3-1 yenen Bucaspor 1928 ilk haftadan liderliğe oturdu.

Etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde yeni transferler geçer not aldı. Geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığı şampiyonluk hedefine bu sezon ulaşmak isteyen Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez takımını kutlarken, "İlk haftalar zorlu geçer. Biz sezona güzel başladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edip, camiamızı layık olduğu yere getirmek. Çekişmeli bir lig bekliyoruz. Bu yüzden disiplinimizden taviz vermeden ilerleyeceğiz" diye konuştu.

- İzmir