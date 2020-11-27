Bucaspor 1928 deplasmanda

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la deplasmanda rakip olacak. Yeşiltepe Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 12.00'de çalacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı. Ligde bu sezon çıktığı 10 maçın 7'sini kazanıp 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Bucaspor, 22 puanla lider Diyarbekirspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediye ise 14 puan topladı.