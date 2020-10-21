Bucaspor 1928'e yeni sponsor - Son Dakika

Bucaspor 1928'e yeni sponsor

21.10.2020 19:18
Bucaspor 1928'e yeni sponsor, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 12 puanla zirveden kopmadan şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Bucaspor 1928, Medicana International İzmir Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 12 puanla zirveden kopmadan şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Buca spor 1928, Medicana International İzmir Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Medicana, sarı lacivertli formanın sırt bölümünde yer alacak ve kulübün bütün sağlık gereksinimlerini yerine getirecek.

İZMİR SPORUNA YATIRIM SÜRECEK

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon başından bu yana kazandığı ivme ile zirve mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928, Medicana International İzmir Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Medicana International İzmir Hastanesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal bir araya geldi. Bucaspor 1928'le yaptıkları anlaşmanın bir milat olduğuna dikkat çeken Ünal, "Merkezi İstanbul olan bir sağlık kurumu olmamıza rağmen, kendimizi kökleri İzmir'de atılmış gibi hissediyoruz. Bölgenin tamamında vatandaşa değmek istiyoruz. Bunun için en önemli adımlardan birinin spor olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Bucaspor 1928'in sağlık sponsoru olup, ilk adımı atmak istedik. Medicana olarak İzmir'de spora olan yatırımlarımızı, başta Bucaspor 1928 ailesi olmak üzere katlayarak sürdürmeye devam edeceğiz. 3'üncü Lig'de zirveye oynayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Bucaspor 1928'in her zaman arkasında olacağız" dedi. "İŞBİRLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Sponsorluk anlaşmasının Bucaspor 1928 başta olmak üzere Bucaspor Futbol Akademisi için de çok önemli bir adım olduğunu belirten başkan Cihan Aktaş ise, "İzmir'de ilk defa bir hastanenin, bir spor kulübüne bütün konularda bu denli iş birliği içinde olmaya hazır olduğunu görmek, bizleri heyecanlandırıyor. Her takımın sağlık destekçisine ihtiyacı olduğu gibi Bucaspor'un da çok büyük ihtiyacı var. Hele ki içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde sağlığın özellikle de sporcularımız adına ne kadar gerekli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Böyle bir noktada Medicana International İzmir Hastanesi gibi büyük bir isimle güç birliği yapacak olmak, bizler için çok değerli. Umuyoruz ki bu dayanışma, uzun yıllar sürecektir" ifadelerini kullandı.


- İzmir
Bucaspor 1928'e yeni sponsor
Bucaspor 1928'e yeni sponsor
Bucaspor 1928'e yeni sponsor
Bucaspor 1928'e yeni sponsor

Cihan Aktaş, Bucaspor, Yatırım, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'e yeni sponsor - Son Dakika Spor

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