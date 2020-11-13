Bucaspor 1928 en golcü takım

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta dün evinde Artvin Hopaspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, oynadığı 8 maçta attığı 17 golle grubun en skorer takımı konumunda. Sarı-lacivertlilerde dün attığı golle toplam gol sayısını 5'e çıkaran Tunç Murat Behram en golcü oyuncu olarak dikkat çekerken, bu futbolcuyu 4 golle Cuma Menize, 3 golle Oğuz Aydın ve 1'er golle Ahmet Aras, Sabahattin Desteci ile Burak Sürmeli takip ediyor. İki golü ise rakipler kendi kalelerine attı. İlk 5 haftada 2 teknik direktör eskiten Bucaspor'da 3'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Uğur Balcıoğlu, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik görerek takımına 7 puan kazandırdı. İç sahada 4'te 4 yapan 19 puanlı İzmir temsilcisi, pazar günü deplasmanda 8 puanı bulunan Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Lider Diyarbekirspor'un 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli ekip, kaza yapmadan yoluna devam ederek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.