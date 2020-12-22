Bucaspor 1928 en golcü takım - Son Dakika

Bucaspor 1928 en golcü takım

22.12.2020 12:17
Bucaspor 1928 en golcü takım, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek lider Diyarbekirspor'la arasındaki puan farkını 1'e düşüren zirve takipçisi Bucaspor 1928, 3'üncü Lig'in en golcü takımı olarak dikkat çekiyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek lider Diyarbekirspor'la arasındaki puan farkını 1'e düşüren zirve takipçisi Bucaspor 1928, 3'üncü Lig'in en golcü takımı olarak dikkat çekiyor. Oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 32 puanlı İzmir temsilcisi, bu periyotta rakip fileleri 29 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, toplam 67 takımın yer aldığı 3'üncü Lig'e en fazla gol sevinci yaşayan ekip konumunda. Bucaspor 1928'de Tunç Murat attığı 8 golle skor yükünü çekerken, Oğuz 6, Cuma 4, Sabahattin 2, Ahmet Aktaş, Ahmet Aras, Berke, Burak, Enes, Gökhan ve Ufuk ise 1'er kez rakip ağları sarstı. Rakipler ise 2 kez kendi kalelerine gol attı.


Bucaspor 1928 en golcü takım

Edirne Belediyesi, Edirnespor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 en golcü takım - Son Dakika Spor


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