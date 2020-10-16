Bucaspor 1928 evinde Manisaspor'la oynayacak
16.10.2020 11:54
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve hafta içinde teknik direktörlük görevine İbrahim Nadir Arıkan'ı getiren Bucaspor 1928, yarın evinde düşme hattında yer alan Manisaspor'la karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve hafta içinde teknik direktörlük görevine İbrahim Nadir Arıkan'ı getiren Bucaspor 1928, yarın evinde düşme hattında yer alan Manisaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Feridun Daldaş'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücedelede 58 taraftar stattaki localarda maçı izleyebilecek. Loca rezarvasyonları kişi başı 50 TL karşılığında yapılacak. Ligde Buca 4 maçta 9 puanla zirve yarışı verirken Manisaspor'un 1 puanı bulunuyor.
- İzmir
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