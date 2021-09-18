Bucaspor 1928 evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928, yarın evinde Pendikspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 10, kapalı 5, maraton tribünü ise 3 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Tolga Doğantez, Akhisarspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Pendikspor karşısında da mutlak 3 puan almaları gerektiğini söyledi.