Bucaspor 1928 evinde sahne alacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler evinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Balcıoğlu, "Taraftarımızla buluşacağız, bunun heyecanını yaşıyoruz. Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. İnanıyorum ki başlangıcı en iyi şekilde yapacağız" dedi.Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 5, kapalı tribün 3 ve maraton 2 TL olarak belirlendi.