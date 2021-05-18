Bucaspor 1928 final için sahaya çıkacak

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenerek büyük avantaj yakalayan Bucaspor 1928 yarın, rövanş müsabakasında evinde sahaya çıkacak. Yeni Buca Stadı'nda Murat Erdoğan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Her türlü galibiyet, beraberlik ve 1-0'lık mağlubiyette finalist olacak sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Burak ile sakatlığı süren Eycan mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyledi. İlk maçta sağladıkları avantajın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Ancak biz ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız. Futbolda sahaya çıkmadan sonuç alınmaz. Biz maçımızı kazanıp finale adımızı yazdırmayı amaçlıyoruz. Takımıma inancım tam" diye konuştu. Bucaspor, çeyrek finalde Arnavutköy Belediyespor'u, Malatya ekibi ise Ofspor'u elemişti.