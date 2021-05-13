Bucaspor 1928 finale kenetlendi

Misli.com 3'üncü Lig'te Arnavutköy Belediyespor'u eleyerek Play-Off yarı finalinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la eşleşen Bucaspor 1928 finale kilitlendi. Normal sezonda şampiyonluğu son anda kaçıran sarı-lacivertliler rakibiyle ilk maçını 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacak, rövanş müsabakası ise 19 Mayıs'ta Yeni Buca Stadı'da yapılacak.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu takımına güvenin tam olduğunu söyledi. Play-Off karşılaşmalarının zorlu ve stresli geçtiğini ifade eden Balcıoğlu, "Biz şampiyonluk yolunda yüreğimizi ortaya koyduk. Camiamızı hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok çalışıyoruz ve inanıyoruz. Hedefimiz önce final ardından kupa" dedi. Buca'da sakatlığı süren Eycan Play-Off maçlarında forma giyemeyecek.