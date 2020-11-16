Bucaspor 1928 fırsat tepti
16.11.2020 11:36
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'la puanını eşitleme fırsatını kaçırdı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'la puanını eşitleme fırsatını kaçırdı. Lider Diyarbekirspor deplasmanda Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak 22 puanla zirvedeki yerini korurken, Nevşehir'e mağlup olarak 19 puanda kalan Bucaspor, averajla liderlik koltuğuna oturma şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon 3'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Uğur Balcıoğlu, 4'üncü sınavında mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibinin başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi gördü. Bucaspor 1928, perşembe günü evinde Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek.
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