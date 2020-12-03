Bucaspor 1928 fırsat tepti
03.12.2020 13:15
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Çankaya FK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'un evinde Ofspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürme şansını kaçırdı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Çankaya FK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'un evinde Ofspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürme şansını kaçırdı. Sarı-lacivertliler, iki hafta önce de deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilerek yine rakibine yaklaşma fırsatını kullanamamıştı. Diyarbakır temsilcisinin 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 26 puanlı İzmir ekibi evinde ilk kez puan kaybı yaşadı. Bucaspor 1928, üst üste takipçileri Fatsa Belediyespor (D) ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'la oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.
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