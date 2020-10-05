Bucaspor 1928 fırtına gibi

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Belediye Derincespor'u da 1-0 yenen Bucaspor 1928, sezona fırtına gibi girdi. Ofspor'u 3-1, Diyarbekirspor'u da 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler Derincespor engelini de aşarak 3'te 3'le 9 puana ulaştı. Zirve yarışında iddialı olduğunu gösteren İzmir ekibinde teknik direktör Tolga Doğantez, "Gidişatımızdan memnunum. İlk haftalar zorlu geçer. Biz 3'te 3 yaparak potansiyelimizi ortaya koyduk. Daha da iyi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Bucaspor bu hafta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.