Bucaspor 1928'i şampiyonluk heyecanı sardı - Son Dakika

Bucaspor 1928'i şampiyonluk heyecanı sardı

15.04.2021 11:03
Bucaspor 1928'i şampiyonluk heyecanı sardı, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Bucaspor 1928 bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Bucaspor 1928 bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Haftalardır Diyarbekirspor'u amansız takibini sürdüren sarı-lacivertliler, rakibinin Ofspor'la deplasmanda berabere kalmasıyla averajla ilk sıraya yerleşti. Büyük avantajı eline geçiren İzmir ekibi maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu fırsatı kaçırmayacaklarını söyledi.

Diyarbekirspor'la aynı puanda olduklarını ancak ikili averajda rakiplerinden üstün olduklarını hatırlatan Balcıoğlu, "Çok kritik bir galibiyete imza attık. Yenilmezlik serimiz 18 karşılaşmaya çıktı. Artık ipler bizim elimizde, kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız. Şimdi daha çok çalışacağız ve asla ciddiyeti elden bırakmayacağız" dedi.Geçen sezon Play-Off'tan elenip 2'nci Lig şansını kaçıran Bucaspor 1928, kalan 3 maçta Fatsa Belediyespor, Edirnespor (D) ve Antalya Kemerspor'la karşı karşıya gelecek. Buca, 3'te 3 yapması durumunda Diyarbekir'in alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.


Bucaspor 1928'i şampiyonluk heyecanı sardı

Bucaspor, Çankaya, Ofspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'i şampiyonluk heyecanı sardı - Son Dakika Spor


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