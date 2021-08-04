Bucaspor 1928'in hazırlık maçları netleşti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürürken, özel maç programı da netleşti. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık karşılaşmasını 6 Ağustos Cuma günü Kaynaklar'da Gurbetçi Karması ile oynayacak ve mücadele 18.30'da başlayacak. Bucaspor 1928, ertesi gün yine aynı rakiple aynı saatte karşılaşacak. Bucaspor son olarak 11 Ağustos Çarşamba günü Kaynaklar Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayacak maçta Turgutluspor'la kozlarını paylaşacak.