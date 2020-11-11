Bucaspor 1928'in rakibi Artvin Hopaspor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928 yarın evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Metehan Alpat düdük çalacak. Karşılaşmayı 50 TL karşılığında localarda 58 Bucaspor 1928 taraftarı izleyebilecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde çıktığı son 2 karşılaşmada Payasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup edip, 1877 Alemdağspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ligde 16 puanla 2'nci sırada, Karadeniz ekibi ise 10 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.
- Kaynak: DHA
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