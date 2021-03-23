Bucaspor 1928'in rakibi Nevşehir
23.03.2021 12:11
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'la 0-0 berabere kalarak bitime 7 hafta kala liderlik koltuğunu 2 puan farkla yine Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928, yarın evinde kümede kalma barajının 1 puan üzerinde yer alan Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'la 0-0 berabere kalarak bitime 7 hafta kala liderlik koltuğunu 2 puan farkla yine Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928, yarın evinde kümede kalma barajının 1 puan üzerinde yer alan Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Levent Buğra Vartemel düdük çalacak.
Ligde 14 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Buca temsilcisi, iç sahadaki namağlup unvanını korumak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Artvin Hopaspor deplasmanı sonrası yaşanan gerginlikte rakiplere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu görev yapamayacak. İzmir ekibinde teknik heyette iki kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
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