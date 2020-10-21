Bucaspor 1928 kupa sınavında Somaspor'la oynayacak

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında 2 Ege ekibi Bucaspor 1928 ve Somaspor yarın karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına gidilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse bir üst tura çıkacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.