Bucaspor 1928 liderlik için Başkent'te sahaya çıkacak

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yenerek son 4 hafta öncesinde 2 puan geriden zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Erkan Engin'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Enes, Ankara deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Başkent'ten galibiyetle döneceklerini söyledi. Balcıoğlu, "Lider Diyarbekirspor'u takibimiz sürüyor. Son haftalardayız. Şampiyonluk için her maç bizim için final niteliğinde. Deplasmanda kazanıp son düdüğe kadar yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.