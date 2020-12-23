Bucaspor 1928 liderlik için sahada - Son Dakika

Bucaspor 1928 liderlik için sahada

23.12.2020 11:30
Bucaspor 1928 liderlik için sahada, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek liderlik yarışında iddiasını güçlendiren zirve takipçisi Bucaspor 1928, yarın devrenin son maçında deplasmanda düşme hattında yer alan Antalya Kemerspor'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek liderlik yarışında iddiasını güçlendiren zirve takipçisi Bucaspor 1928, yarın devrenin son maçında deplasmanda düşme hattında yer alan Antalya Kemerspor'la karşı karşıya gelecek. Kemer İlçe Stadı'nda Furkan Bakan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bucaspor 1928, grupta 14 haftada topladığı 32 puanla ilk yarının son haftasına lider Diyarbekirspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler galibiyet durumunda Diyarbekir'in evinde Arnavutköy Bld'ye puan kaybetmesi halinde devreyi lider tamamlayacak. Buca'da maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, galibiyet serilerini Antalya'da sürdürüp ilk yarıyı iyi bitireceklerini söyledi.


Edirne Belediyesi, Edirnespor, Bucaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 liderlik için sahada - Son Dakika Spor


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