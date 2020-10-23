Bucaspor 1928 lige döndü
23.10.2020 12:59
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında Somaspor'a evinde 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor 1928 lige döndü.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında Somaspor'a evinde 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor 1928 lige döndü. Teknik direktör İbrahim Nadir Arıkan, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak ligde hedefledikleri yere geleceklerini söyledi. Arıkan, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Ancak olmadı. Önümüzde uzun ve zorlu lig maratonu var. Grubumuzda lider durumdayız" dedi. Bucaspor 1928, Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta gelecek hafta Payasspor deplasmanında terleyecek.
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