Bucaspor 1928 Mehmet Fuat'la imzaladı

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, eski golcüsü Mehmet Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Geçen sezonu Diyarbekirspor'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bucaspor'a hoş geldin Mehmet Fuat Gölbaşı. İkinci Lig takımlarından Diyarbekirspor'dan transfer ettiğimiz 1991 doğumlu, santrfor oyuncusu Mehmet Fuat Gölbaşı ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Gaziantepspor altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Bucaspor forması giymişti.
Kaynak: DHA
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