Bucaspor 1928, Nevşehir önünde

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü evinde Artvin Hopaspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

İzmir temsilcisi ligde 19 puanla 2'nci sırada, ev sahibi ekip ise 8 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Son deplasman maçında 1877 Alemdağ ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.