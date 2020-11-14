Bucaspor 1928, Nevşehir önünde
14.11.2020 11:04
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü evinde Artvin Hopaspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü evinde Artvin Hopaspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
İzmir temsilcisi ligde 19 puanla 2'nci sırada, ev sahibi ekip ise 8 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Son deplasman maçında 1877 Alemdağ ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.
Son Dakika Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi