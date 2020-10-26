Bucaspor 1928 teknik adam değirmeni

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Bucaspor 1928'de geride kalan 5 haftada şimdiden 2 teknik direktör değişimi yaşandı. Sezona Tolga Doğantez'le başlayan sarı-lacivertliler 3'üncü hafta sonunda genç çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Bucaspor 1928 4'üncü haftada 1-0 yenildiği Arnavutköy Belediyespor maçına teknik sorumlu Serkan Baziya yönetiminde çıktı. Ardından İbrahim Nadir Arıkan'la sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Arıkan yönetiminde yalnızca 2 maça çıktı. Arıkan, ligde 6-1 kazanılan Manisaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybedilen Somaspor karşılaşmasında dümende yer aldı. Bucaspor 1928, kupadan elenince İbrahim Nadir Arıkan'la yollarını ayırdı. İzmir temsilcisinin son olarak Derince Belediyespor'da çalışan Uğur Balcıoğlu ile anlaştığı iddia edildi.