Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Oyuncularıma teşekkür ediyorum - Son Dakika

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

25.05.2021 10:25
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Oyuncularıma teşekkür ediyorum, System.String[]

"Babam cennettedir umarım; babama gönderiyorum şampiyonluğu"Gökhan Köseoğlu: Tarifi imkansız, kelimelerle anlatmaya yetmezMustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Bucaspor 1928, 2'nci Lig'e yükseldi.

"Babam cennettedir umarım; babama gönderiyorum şampiyonluğu"

Gökhan Köseoğlu: Tarifi imkansız, kelimelerle anlatmaya yetmez

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Bucaspor 1928, 2'nci Lig'e yükseldi. Mücadelenin ardından Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ile takım kaptanı Gökhan Köseoğlu açıklamalarda bulundu.

Gruplarının zorlu olduğunu dile getiren teknik direktör Uğur Balcıoğlu, Play-Off'a giremeyecek takımların bile şampiyon olabileceklerini ifade ederek, "Çok zorlu bir grupta, son dakikalarda Edirne maçında şampiyonluğumuzu kaybettik. Moral motivasyon geri düşeceğine inanılmaz bir şekilde çok güzel şeyler yaptık çocuklarla. Allah razı olsun, hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Ben onların hocası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Karakterli, dürüst, çalışkan bir futbolcu topluluğu ile beraber bir yola çıkmak çok güzel bir şey. Sonuç itibarıyla şampiyonluk olması tabii çok daha güzel bir şey. Acı çektik mi, çektik ama acı çekmeden de güzel günler gelmiyor. Bu günler için acı çekmiştik zaten. Çocuklarla beraber aşağı yukarı 6 aydır evlerimize gitmedik. Hiç ayrılmadık, beraber ekmeğimizi bölüştük, iftarımızı açtık, sahurumuzu yaptık, yemeğimizi yedik, çayımızı, kahvemizi içtik, her şeyimizi paylaştık. Anılarımız var, hatıralarımız var, unutulmayacak şeyler var. Onlara o zaman da söylemiştim; 'Paralarınız hesaplarınızdan silinebilir, evlerinizi kaybedebilirsiniz, dükkanlarınızı kaybedebilirsiniz, silinebilir her şey ama silinmeyecek bir şey var, o da şampiyonluk' demiştim. Kimse şimdi bu çocukların şampiyonluğunu silemez, silmeye kimsenin gücü yetmez. Onlar isimlerini Bucaspor ve futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Hiç de kolay olmadı, çok çalıştılar. Daha önce oyuncularıma da söylemiştim; 'Savaşları bizler yönetiyoruz, komutanlar yönetiyor ama savaşları askerler kazanıyor ve ben de böyle askerlere sahip olduğum için çok mutluyum.' Tekrardan camiamıza, kulüp başkanımıza, bütün personelimize, taraftarımıza, teknik ekibime, tesiste çalışan bekçisinden çimcisine, unuttuğum kim varsa... Annemin ellerinden öpüyorum, babam cennettedir umarım; babama gönderiyorum şampiyonluğu. Aklıma gelmeyen herkese hediye ediyorum. Biz bir şey yaptık, hiç vazgeçmedik, o yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.GÖKHAN KÖSEOĞLU: TARİFİ İMKANSIZ, KELİMELERLE ANLATMAYA YETMEZ

Bucaspor 1928'in kaptanı Gökhan Köseoğlu ise "Biz final maçına çıkarken zaten hazırdık tamamen kafa olarak. Çünkü ilk defa final oynamıyoruz. İkinci yarı tamamen final havasında oynadık. Buraya gelene kadar 19 maçı da final gibi oynadık, bu 20'nci maçımızdı. Bu ortama alışıktık, hocamın da dediği gibi gerçekten aile ortamız vardı. Hocam da sağ olsun buradayken ona ve ekibine teşekkür ediyorum, aile ortamını onun sayesinde sağladık. Çok mutluyuz, tarifi imkansız, kelimelerle anlatmaya yetmez. Taraftarımıza söz vermiştik, bu takım şampiyon olacak diye. Benim bir an bile umudum kesilmedi. Tabii şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Taraftarımıza buradan selam olsun; fırtına geri dönüyor" diye konuştu.

Gökhan Köseoğlu, İskenderun, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Oyuncularıma teşekkür ediyorum - Son Dakika Spor


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