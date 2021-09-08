Bucaspor 1928 yeniden Tolga Doğantez'e emanet

Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Isparta 32 Spor beraberliğiyle başlayan ve ilk karşılaşmanın ardından şok bir kararla Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928'de göreve Tolga Doğantez getirildi. 2018'de teknik direktörlük görevini üstlenen, 2019 senesinde Bucaspor 1928'de sportif direktör olarak görev alan Doğantez, 2020 yılında da Teknik Direktör Ersin Aka'nın yerine koltuğa oturtulmuştu. Hacettepe, Aydınspor 1923, Uşakspor ve Şanlıurfaspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, Başkan Cihan Aktaş, Mehmet Sevinç, Erdal Gökhan, Bülent Bademci, Okan Bulut, İlyas Kaşıkara'dan oluşan yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde sözleşme imzaladı.

"Tolga hocamıza güveniyoruz"

Bir üst lig için mücadele ettiklerini belirten Başkan Cihan Aktaş, "Şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Amacımız geçen sene olduğu gibi bu sezon da kupaya ulaşmak. Oyuncularımız kaliteli. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız. Onların yaşadıkları deneyimlere inancımız tam. Önümüzdeki mücadelelerde de Tolga hocamıza güveniyoruz. Kendisi Türk futbolunda çok önemli görevler yaptı. Çok deneyimli bir isim ve bizim için değerli. Kendisi kulübümüze büyük emekler verdi. O bize güveniyor, biz de ona. Yönetim, camia, oyuncu grubu olarak 1. Lig'e odaklanmış durumdayız. Altyapımız da her geçen gün güç kazanıyor. Üst ligleri hedeflerken yetiştiriciliğimizden de bir şey kaybetmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR