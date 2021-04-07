Bucaspor 1928 zirve aşkına
07.04.2021 11:38
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Kızılcabölükspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek son 5 öncesi lider Diyarbekirspor'u 2 puan farkla takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la oynayacak.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Kızılcabölükspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek son 5 öncesi lider Diyarbekirspor'u 2 puan farkla takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la oynayacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Ömer Kocabey düdük çalacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son 16 maçımızı yenilgisiz tamamladık. Şampiyonluk yarışında artık sonlara yaklaşıyoruz. Hedefimize ulaşmak adına her maç bizim için final. Evimizde kazanıp rakibimizin kaybını bekleyeceğiz" diye konuştu.
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