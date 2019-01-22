Bucaspor'a Veli ve Recep'ten Müjde
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için büyük bir hamle gerçekleştirdi.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor
, transfer yasağını kaldırmak için büyük bir hamle gerçekleştirdi. Borçlu olduğu eski futbolcu ve teknik adamlardan bir bir muvafakatname alıp Veli Kızılkaya
ve Recep Niyaz
'la bir türlü anlaşamayan yönetim iki oyuncuyu ikna etti. Veli ve Recep, başkan Cihan Aktaş
'la görüştükten sonra alacaklarını erteleme konusunda muvafakatname verdi. Cihan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz transferin önünü açabilmemiz için muvafakatname verdi. İki futbolcuya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bucaspor'un 2 oyuncu ve 1 yardımcı antrenörden daha muvafakatname alıp transfer yasağını açması bekleniyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:03 Kaynak: DHA
Eski Milli Futbolcu, Halı Sahada Çalışarak Geçimini Sağlıyor
Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mbaye Diagne'ye 4, Eljif Elmas'a 2 Maç Men Cezası Verdi
Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı