Son Dakika Haberleri: Bucaspor'a Veli ve Recep'ten Müjde

Bucaspor'a Veli ve Recep'ten Müjde

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için büyük bir hamle gerçekleştirdi.

Bucaspor'a Veli ve Recep'ten Müjde, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için büyük bir hamle gerçekleştirdi. Borçlu olduğu eski futbolcu ve teknik adamlardan bir bir muvafakatname alıp Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz'la bir türlü anlaşamayan yönetim iki oyuncuyu ikna etti. Veli ve Recep, başkan Cihan Aktaş'la görüştükten sonra alacaklarını erteleme konusunda muvafakatname verdi. Cihan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz transferin önünü açabilmemiz için muvafakatname verdi. İki futbolcuya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bucaspor'un 2 oyuncu ve 1 yardımcı antrenörden daha muvafakatname alıp transfer yasağını açması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:03 Kaynak: DHA

Veli Kızılkaya, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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YORUMLAR (1)
  • Anti Buca: veli ve recep i de kandirmislardir siz verirseniz transfer tahtasi acilir diye. buca da borc bitermi ) super amatorde gorcez daha Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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