Bucaspor Buca Belediyesine Emanet

İzmir'i spor kenti yapma yolunda kulüplere tam destek vereceğini söyleyen Soyer kentin 6 büyük kulübünü her ay bir araya getireceğini söyledi. Bucaspor'u kurumsal yapıya dönüşmesinin şart olduğunu ifade eden Erhan Kılıç ise,"Magazinsel projeler değil alt yapı oluşturacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, önceki gün 91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bucaspor'u ziyaret etti.

Bucaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Tunç Soyer ve Erhan Kılıç'ın yanı sıra CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ve kulüp yöneticileri katıldı.

BELEDİYEYE GİDİP BANA PARA VER DEMEK İSTEMİYORUZ

Bucaspor'un içinde bulunduğu zor koşullar hakkında konuşan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kulübün yeniden ayağa kalkması için sürdürülebilir projeleri hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Aktaş, " Türkiye'de futbolun en önemli kuruluşlarından biriyiz. Futbol akademisi olarak ilk Türkiye'deki ilk 3 akademiden biriyiz. Bugün Süper Lig'e çok fazla oyuncu vermiş bir kulübüz. Bu zamana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kulüpler çok destekler aldı. Ama bu destekler sürdürebilir değil. Bizim sürdürebilir bir politikayı hayata geçirmemiz lazım. yapmamız lazım. Bizim futbolcularımızı yetiştireceğiz. Biz belediyeye gidip bana para ver demek istemiyoruz. Biz belediyeden projelerimizi hayata geçirilmesinde destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN 6 KULÜBÜNÜ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

Cihan Aktaş'ın ardından kulüp yöneticilerine ve Bucasporlu oyuncularla konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer,Bucaspor'un alt yapısını oluşturacak projelerde Büyükşehir'in tam destek vereceğini söyledi.İzmir'i sporun başkenti yapmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Soyer;İzmir'in 6 büyük futbol kulübünü her ay bir araya getireceğini söyledi. "Hiçbir kentin bu kadar köklü kurumları yok. Bizim bu kurumların değerini bilmemiz lazım. Biz bu kenti bir marka yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Her ayın belli bir günü belli bir saatinde İzmir'deki 6 kulübümüzle bir araya geleceğiz. Tek tek kulüplerin sorunlarını dinleyeceğiz.Biz İzmir'de güç birleştireceğiz. 6 kulüp bir arada tüm eksiklikleri gidererek çalışacağız. Hepimiz İzmir'iz. İzmir'in 6 asırlık kulübü hem birbirinden güç alacak hem de İzmir'e güç katacak" şeklinde konuştu.

BUCASPOR'UN ARKASINDA BUCA BELEDİYESİ OLACAK

Her ilçenin spor kulübünün öncelikli olarak ilçe belediyeleriyle birlikte çalışacağını söyleyen Soyer, "Şimdiye kadar şöyle bir alışkanlık oluşmuş. Belediyeler belli dönemlerde kulüplere maddi destekler sağlamış. Bunlar kesinlikle sürdürülebilir değil. Biz yerel yönetimler olarak sizin altyapınızı oluşturacağız. Bucaspor'un arkasında öncelikli olarak Buca Belediyesi olacak. Sizin öncelikli kurumunuz Buca Belediyesi olacak. Sizin nerede eksiğiniz varsa onları önce Buca Belediyesi tamamlayacak. Biz de geri kalan tüm eksikleri gidereceğiz" dedi.

HİÇBİR ZAMAN YARAYI TEDAVİ ETMEDİK

Soyer'in ardından Buca Belediye Başkan adayı Erhan Kılıç, 23 yıldır Bucaspor tribünlerinde takıma destek verdiğini söyleyerek sözlerine başladı.Bucaspor'a kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini ifade eden Erhan Kılıç, "Süper Lig'ten düştüğümüz gün bizde bir yara açıldı. Biz bu yaraya hep pansuman yapmaya çalıştık. Geçici çözümler aldık; yara her geçen gün daha da açıldı. Hiçbir zaman yarayı tedavi etme yoluna gitmedik.Öncelikle Bucaspor'u kurumsal bir hale getirmemiz lazım. Bucaspor'un tüm giderlerini kendi kendine karşılayabileceği bir sistemi kurmadığımız sürece SüperLig'e çıkmamız çok zor" şeklinde konuştu.

MAGAZİNSEL PROJELER DEĞİL ALTYAPI OLUŞTURACAĞIZ

Buca Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla Bucaspor'un kurumsal yapıya kavuşturmak için çalışacaklarını söyleyen Erhan Kılıç, "Ben magazinsel projelere karşıyım. Magazinsel projelerin samimi olmadığını daha önce de gördünüz.Ben Bucaspor'un kurumsal yapıya kavuşması için elimden ne gerekiyorsa yapacağım. Öncelikli olarak altyapı hazırlayacağız, sonra temeli atacağız; daha sonra kat çıkacağız. Belediyemizde Bucaspor'la ilgili bir birim kuracağım. Gerekirse kendimi görevlendireceğim. Biz Buca'nın markası Bucaspor'u Süper Lig'e çıkartmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.