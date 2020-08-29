Bucaspor'da 4 imza
YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen 1928 Bucaspor 4 oyuncuya birden imza attırdı.
YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen 1928 Bucaspor 4 oyuncuya birden imza attırdı. Daha önce 7 futbolcusuyla yollarını ayıran zarı-lacivertliler kaleci Şener Özcan, golcü Tunç Murat, orta saha oyuncuları Yusuf Can Abay ve Saruhan Fındıkçı ile resmi sözleşme imzaladı. Transferler kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyruldu. İzmir ekibinde takviye çalışmalarının devam ettiği ve imzaların süreceği açıklandı.
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