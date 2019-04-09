Bucaspor'da Aktaş İsyanı
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek 27 puanla sonuncu sıradan kurtulamayan ve bitime 4 hafta kala umutlarını iyice tüketen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, maçın orta hakemi Yakup Özhan'a tepki gösterdi.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta evinde en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon
'a 2-1 yenilerek 27 puanla sonuncu sıradan kurtulamayan ve bitime 4 hafta kala umutlarını iyice tüketen Bucaspor
'da Başkan Cihan Aktaş
, maçın orta hakemi Yakup Özhan'a tepki gösterdi.
Mağlubiyeti hakem hatalarına bağlayan Aktaş'ın her şeye rağmen takıma inancını sürdürdüğü bildirildi. Sarı-lacivertliler, Fatsa
Belediyespor (D), Gölcükspor
, Turgutluspor
(D) ve Halide Edip
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:37 Kaynak: DHA
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