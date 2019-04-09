Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Aktaş İsyanı

Bucaspor'da Aktaş İsyanı

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek 27 puanla sonuncu sıradan kurtulamayan ve bitime 4 hafta kala umutlarını iyice tüketen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, maçın orta hakemi Yakup Özhan'a tepki gösterdi.

Bucaspor'da Aktaş İsyanı, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek 27 puanla sonuncu sıradan kurtulamayan ve bitime 4 hafta kala umutlarını iyice tüketen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, maçın orta hakemi Yakup Özhan'a tepki gösterdi.

Mağlubiyeti hakem hatalarına bağlayan Aktaş'ın her şeye rağmen takıma inancını sürdürdüğü bildirildi. Sarı-lacivertliler, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşıp sezonu bitirecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:37 Kaynak: DHA

Cihan Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Bucaspor, Spor
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