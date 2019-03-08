Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Aktaş'tan Çağrı Geldi

Bucaspor'da Aktaş'tan Çağrı Geldi

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda lider Bayburt İl Özel İdare'yi 3-1 yenip kümede kalma yolunda ümitlenen Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, pazar günü iç sahada oynayacakları Yeni Çorumspor maçı öncesi camiaya birlik çağrısında bulundu.

Bucaspor'da Aktaş'tan Çağrı Geldi, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda lider Bayburt İl Özel İdare'yi 3-1 yenip kümede kalma yolunda ümitlenen Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, pazar günü iç sahada oynayacakları Yeni Çorumspor maçı öncesi camiaya birlik çağrısında bulundu. 

Başkan Aktaş, yılmadan ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, "Şimdi Bucaspor'a destek olma zamanı. Yönetim, futbolcu ve taraftar el ele, kol kola verip başaracağız. Biz bu yola çıktığımızda Bucaspor'u hak ettiğimiz yere getireceğiz demiştik. Bu yolda azimle kararlılıkla, yılmadan ilerliyoruz. Pazar günü Yeni Çorumspor maçında takıma büyük destek verilsin. Çocuklarımız ellerinden geleni yapıp bir kez daha yüzümüzü güldürecek" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:50 Kaynak: DHA

Spor
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