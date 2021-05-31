Bucaspor'da Balcıoğlu devam edecek

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off müsabakalarını geçerek adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor 'da teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun yeni sezonda da takımın başında olacağı öğrenildi.

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