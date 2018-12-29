Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Çifte Şok

Bucaspor'da Çifte Şok

48 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı küme düşme potasında tamamlayan Bucaspor'da futbolcular alacakları için Futbol Federasyonu'na gitmeye başladı.

Bucaspor'da Çifte Şok, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı küme düşme potasında tamamlayan Bucaspor'da futbolcular alacakları için Futbol Federasyonu'na gitmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile stoper Ömer Kanberoğlu'nun kulübe ihtarname çektiği ifade edildi. Transfer yasağını kaldırabilmek için borçlu olduğu 28 futbolcuyla anlaşma zemini aramaya çalışan yönetimin, mevcut kadrodaki oyunculara da ödeme yapacağı kaydedildi.

Öte yandan Bucaspor'da takımın başına geçmesi beklenen teknik direktör Adnan Özbağcı'nın işi zora girdi. Özbağcı, kendisine gayri resmi yollardan teklifler yapıldığını belirterek, "Yönetimden benimle konuşulacağı söylendi. Ancak böyle bir şey olmadı" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:29 Kaynak: DHA

Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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