Bucaspor'da değişim yönetimden başlayacak

3. Lig play-off finalinde İskenderun Futbol Kulübü engelini aşan ve önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Bucaspor 1928'in çehresi değişiyor. Asbaşkandan yönetim kuruluna, idarecisinden üyelerine kadar değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonda Bucaspor A.Ş. olarak yoluna devam edecek.

Önümüzdeki sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Bucaspor 1928, yeni sezon için yol haritasını belirlemeye başladı. Sarı-lacivertliler, "Güçlü Yönetim Güçlü Gelecek" sloganıyla yola çıkmaya hazırlanırken, Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş'ın, güçlü bir yönetim için kolları sıvadığı belirtildi.

Her sene iddialı bir takım kimliğine bürünerek lig atlamak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, takımlarına katkı sağlamak için iyi niyetle yola çıktıklarını ifade ederek, "2. Lig daha zorlu bir arena. Bu ligde de kalıcı olmadan yeni ve de güçlü yönetimle beraber Bucaspor A.Ş. olarak 1. Lig için yarışacağız. Önümüzdeki yıl daha farklı bir Bucaspor ile taraftarımızın karşısına çıkacağız. Her sezon daha da güçlenen bir yapıyla hedefimiz olan üst liglere ulaşmak adına var gücümüzle yarışacağız. Değişimi yaşayan, yakalayan, kalıcı yatırımlarla sabit başarıya ulaşan yerli ve yabancı futbol kulüplerinden de örneklerle, yaşadığımız kentin köklü dinamiği Bucaspor'un ismini her alanda duyuracağız. Türk futboluna yeni bir soluk getirerek hedefimiz 1. Lig'den başka bir şey olmayacaktır" diye konuştu.

"Geleceği planlıyoruz"

Aktaş, ülkede artık futbol dilinin, aklının, ahlakının ve düşüncesinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Bizim anlayışımıza göre futbolda popülizm yapmayacaksınız. Futbolda popülizm yapan kulüp ve yönetimlerin düştüğü noktayı yerelde görebiliyoruz. Bizler günü kurtarmayı düşünmüyoruz. Geleceği planlıyor, hayali bütçeler ile değil gerçek verilerle planlamalar yapıyoruz. Biz bu kenti yeniden futbol ile barıştıracağız. Geçmişte yaşanan o coşkulu günleri yeniden yaşamak için, futbol sevgisini ilköğretim çağından başlatarak tüm eğitim kurumlarına ulaştırmak için çabalayacağız. Dışarıdan gelen herkesin gözlemlediği, Buca'da eksik diye eleştirdiği, kente aidiyet duygusunu futbol ile başlatarak bu kentin insanına aidiyet duygusunu kazandıracağız" dedi.

"Biz Bucasporluyuz ve bunu başaracağız"

Hayalini kurdukları şampiyonluğu bu sezon yaşadıklarını kaydeden Aktaş, "Ancak yolumuz uzun. Yaklaşık 3 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Bucaspor bugün birçoğu aramızda yer alan yöneticilerle birlikte kulübümüzü hep bir üst lige çıkarmanın çabası içerisinde olduk. Alınan her sonuçtan, yaşanan her hadiseden sonra kendimizi sorgulamasını bildik ve bugün gelinen noktada ülkenin her yerinde futbolcusuna, yöneticisine yaklaşımıyla ve yönetim uygulamalarıyla örnek gösterilen bir camia haline geldik. Bu süreçten sonra bulunduğumuz noktanın hep bir üstünü hedefledik. Emin adımlarla ilerleyen, Buca'daki değişimi başlattık" şeklinde konuştu.

"Bizler futbolu, futbol kulübü yöneticiliğini bir geçim kapısı olarak görmüyoruz" şeklinde konuşan Aktaş, "Takımlar yönetimlerin aynasıdır. Maddi kaygısı olmayan insanlardan oluşan Bucaspor camiası, gelecekte de maddi kaygısı olmayan, yegane kaygısı Bucaspor'u yaşatmak olan insanlarla devam edecek. Bunun sözünü veriyoruz. Bizi eleştirenler, beğenmeyenler, ön yargılı yaklaşanlar olabilir. Bizleri anlamak istemeyen, attığımız adımları, koyduğumuz sınırları menfaatlerine uygun görmeyenler olabilir. Sportif başarılarımız sonrasında bu kentin duyarlı insanlarının onlara en uygun lisanla yanıt vereceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü biz Buca insanına güvenerek yola çıktık. Bu nedenle Bucaspor'u öncelikle Bucalılara emanet ettik. Belki 50 yıl sonra bizler olmayacağız. Ama bugün kurmaya başladığımız bu yapının yaşaması adına, çantasında armasını taşıdığı futbol kulübünün menfaatini sonuna kadar savunması gerektiğini, başta bu kentin çocuklarına anlatacağız. Eleştirmenin kolay olduğunu, eleştirildiğinde eğer haklıysa ve doğruysa pes etmeden mücadele etmesi gerektiğini, eksiklerini görebilme yetisini bu kulübün sporcusuna öğretecek, sporcularımızı bu terbiye ile yetiştireceğiz. Sporun, futbolun başta siyaset olmak üzere her türlü maddi menfaatin üzerinde olduğunu örnekleriyle göstereceğiz. Biz Buca'da özlenen futbolu oynamaya geldik. Biz Bucasporluyuz ve bunu başaracağız" açıklamasını yaptı.

"Bucaspor'u Süper Lig'e taşıyacağız"

Bucaspor'un hedefinin Süper Lig olduğunu da söyleyen Aktaş, "Geride kalan sezonlarda yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak, hatalarımızdan dersler çıkararak yeni sezona hedefleri olan ve Buca'ya, Buca gençliğine örnek olacak bir futbol kulübü için birlikte çalışmalar yürüttük. Bizler istiyoruz ki, Bucasporumuz futbolda özlenen başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Bir olursak, birlikte olursak Bucaspor da, hak ettiği yerde olacaktır" dedi. - İZMİR