Bucaspor'da Demirkanlı Gündemde
2 gün önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 yenilerek ikinci yarıda oynadığı 4 maçta da puan yüzü göremeyen ve teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor'da arayışlar başladı.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 yenilerek ikinci yarıda oynadığı 4 maçta da puan yüzü göremeyen ve teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor
'da arayışlar başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, son olarak Bayburt
İl Özel İdare Gençlik Spor'da görev yapan deneyimli teknik adam Bülent Demirkanlı ile görüştüğü öğrenildi.
Demirkanlı'ya teklifini ileten kurmayların alternatif isimler de belirlediği vurgulandı. Bu sezon Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'i takımın başına getirip, ardından 3 çalıştırıcı ile yollarını ayıran İzmir
ekibi, sürekli kan değişikliğine gitmesine rağmen beklediği çıkışı yapamadı. Sıralamada 15 puanla sonuncu olan Bucaspor'un, 15'inci basamaktaki Bağcılarspor'la arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:37 Kaynak: DHA
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