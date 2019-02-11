Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Demirkanlı Gündemde

Bucaspor'da Demirkanlı Gündemde

2 gün önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 yenilerek ikinci yarıda oynadığı 4 maçta da puan yüzü göremeyen ve teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor'da arayışlar başladı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 yenilerek ikinci yarıda oynadığı 4 maçta da puan yüzü göremeyen ve teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor'da arayışlar başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, son olarak Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor'da görev yapan deneyimli teknik adam Bülent Demirkanlı ile görüştüğü öğrenildi. 

Demirkanlı'ya teklifini ileten kurmayların alternatif isimler de belirlediği vurgulandı. Bu sezon Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'i takımın başına getirip, ardından 3 çalıştırıcı ile yollarını ayıran İzmir ekibi, sürekli kan değişikliğine gitmesine rağmen beklediği çıkışı yapamadı. Sıralamada 15 puanla sonuncu olan Bucaspor'un, 15'inci basamaktaki Bağcılarspor'la arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:37 Kaynak: DHA

serik, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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