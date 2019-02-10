Bucaspor'da Doğantez Gitti
23 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen Bucaspor
'da teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. İkinci yarıda 4'te 0 yaparak 15 puanla sonunculuktan kurtulamayan sarı-lacivertlilerde yönetim yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Tolga Doğantez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.
Devre arasında Bucaspor'un başına geçen genç teknik adam 4 karşılaşmada puan sevinci yaşayamadı. Yönetimin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:41 Kaynak: DHA
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