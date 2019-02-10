Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Doğantez Gitti

Bucaspor'da Doğantez Gitti

23 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.

Bucaspor'da Doğantez Gitti, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. İkinci yarıda 4'te 0 yaparak 15 puanla sonunculuktan kurtulamayan sarı-lacivertlilerde yönetim yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Tolga Doğantez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.

Devre arasında Bucaspor'un başına geçen genç teknik adam 4 karşılaşmada puan sevinci yaşayamadı. Yönetimin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:41 Kaynak: DHA

serik, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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