Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Doğantez Tamam

Bucaspor'da Doğantez Tamam

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Bucaspor, Algun Erdem'in yerine teknik direktörlük için görüştüğü Adnan Özbağcı'yla anlaşma sağlayamazken, rotayı Tolga Doğantez'e çevirdi.

Bucaspor'da Doğantez Tamam, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Bucaspor, Algun Erdem'in yerine teknik direktörlük için görüştüğü Adnan Özbağcı'yla anlaşma sağlayamazken, rotayı Tolga Doğantez'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi.

Bucaspor'un ilk yarıdaki birçok iç saha maçını tribünden takip eden Doğantez'in bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Fırtına'da daha önce 2015-16 sezonunda da görev yapan eski futbolculardan Doğantez, kariyerinde Aydınspor 1923 ve Hacettepe'yi de çalıştırmıştı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:08 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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